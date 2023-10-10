МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Нападение движения ХАМАС на Израиль вызвало политические потрясения и стратегические изменения, которые никто не мог предвидеть, поэтому Белому дому стоит задуматься о том, чтобы перенаправить военную помощь своему давнему союзнику — Израилю, сообщает CNN. Представитель ХАМАС назвал главные задачи "Оси сопротивления"

Ракетные обстрелы и террористические акты, совершенные в Израиле, произошли в то время, когда мировой порядок уже был на переломе.

Это произошло на фоне вторжения России на Украину и восхождения Китая на вершину супердержав.

Политика и военные действия, предпринятые в ответ на нападения, вызвали неожиданный политический резонанс в Израиле и других странах.

Соединенные Штаты активно поставляют Израилю средства ПВО и боеприпасы, оказывают разведывательную поддержку при проведении операций по освобождению заложников. В качестве демонстрации поддержки и сдерживания врагов Израиля Вашингтон перебросил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

Кроме того, Израиль получит более мощное оружие из США, чем Киев, например, ракеты-перехватчики для "Железного купола".

Нападение ХАМАС сравнивают с терактами 11 сентября 2001 года в США.

Республиканцы обратили внимание на размораживание иранских активов, утверждая, что это может быть использовано против Израиля. Они также выступают против увеличения помощи Киеву, полагая, что Вашингтон должен отдавать предпочтение своему старому другу и не может позволить себе помогать обоим.

Все эти события оказывают влияние на внешнюю политику США и Европы, а также на будущие выборы.

Прогрессивные демократы критикуют Израиль за его отношение к палестинцам, а республиканцы пытаются свалить вину на Байдена. Наследие Байдена, включая усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, может пострадать от этих событий.

Все эти события могут повлечь за собой более сложные стратегические последствия, так как затяжная региональная война может еще больше истощить резервные запасы США, и без того истощенные поставками на Украину.