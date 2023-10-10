МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Китай рассматривает вопрос об увеличении дефицита бюджета на 2023 год, так как правительство готовит новый раунд стимулирования экономики, чтобы обеспечить достижение целевого уровня годового роста. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. МВФ раскрыл, какую страну ожидает самый слабый рост экономики в 2024 году

Правительство рассматривает возможность дополнительной эмиссии суверенного долга на сумму не менее 1 трлн юаней (137,1 млрд долларов) для расходов на инфраструктуру, например, на проекты охраны водных ресурсов.