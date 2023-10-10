2023-10-10T14:15:52+03:00
2023-10-10T14:15:52+03:00
2023-10-10T14:15:52+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841940652.html
Китай может дополнительно простимулировать экономику, пишет СМИ
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китай рассматривает вопрос об увеличении дефицита бюджета на 2023 год, так как правительство готовит новый раунд стимулирования экономики, чтобы обеспечить достижение целевого... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, китай, бюджет, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Китай рассматривает вопрос об увеличении дефицита бюджета на 2023 год, так как правительство готовит новый раунд стимулирования экономики, чтобы обеспечить достижение целевого уровня годового роста. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Правительство рассматривает возможность дополнительной эмиссии суверенного долга на сумму не менее 1 трлн юаней (137,1 млрд долларов) для расходов на инфраструктуру, например, на проекты охраны водных ресурсов.