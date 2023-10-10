БУДАПЕШТ, 10 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что пришло время установить безвизовый режим и свободную торговлю между Евросоюзом и странами Персидского залива. Матвиенко заявила о готовности России к "безвизу" с Латинской Америкой

"Страны Персидского залива уже в нескольких случаях успешно выступали посредниками в региональных конфликтах и ​​результативно способствовали предотвращению эскалации конфликтов. Мы надеемся, что и сейчас можем рассчитывать на поддержку и позитивное участие стран Персидского залива, и, конечно, это еще один аргумент в пользу дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и регионом Персидского залива. Сейчас самое время договориться о безвизовом режиме и свободной торговле", — написал Сийярто в соцсетях.

По его словам, если не удастся предотвратить эскалацию ситуации в Израиле, может произойти "величайшая гуманитарная катастрофа в истории".

"Очевидный интерес всех нас в том, чтобы результаты, достигнутые к настоящему времени в ближневосточном мирном процессе, не были поставлены под угрозу и чтобы в регионе установился долгосрочный, устойчивый мир", — добавил он.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.