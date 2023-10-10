МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Украина грозит попасть в волну банкротств агропроизводителей, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. В США объяснили "перевоплощение" Зеленского

"Волна банкротств украинских агропроизводителей — это жестокая реальность Украины. В этом году будет самая тяжелая ситуация в аграрной отрасли. Сбор урожая упал по всем культурам", — сказал он.

Экс-премьер отметил, что в особенно уязвимом положении находятся агрокомпании на юге, севере и востоке, так как они удалены от западных границ. Более того, по словам Азарова, центр Украины также находится в зоне риска. Спасти ситуацию может лишь сокращение внутреннего потребления на фоне стремительного сокращения населения.

Ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что многие сельскохозяйственные компании намерены отказаться от выращивания озимых культур на фоне финансовой несостоятельности.

В августе правительство Украины попросило ЕК скомпенсировать логистические расходы по транзиту агропродукции в порты Европы в пересчете равно 30 евро за тонну зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что сейчас Киев вывозит порядка 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора". В недавнем прошлом этот показатель был равен 5-6 миллионам тонн.