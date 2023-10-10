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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841941634.html
Путин заявил о снижении товарооборота России и Ираком
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Товарооборот России и Ирака снизился в 2023 году, есть о чем поговорить в плане экономических отношений, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент 10 октября проводит... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, россия, ирак, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирака снизился в 2023 году, есть о чем поговорить в плане экономических отношений, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент 10 октября проводит переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани.
"Объем товарооборота в прошлом году увеличился на 43%, но, к сожалению, в этом году он снизился. Есть о чем поговорить, в этом смысле ваш визит является весьма своевременным", — сказал он.
Путин отметил успешное развитие российско-иракских отношений, напомнив, что Москва "очень многое сделала" для Багдада.