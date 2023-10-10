МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирака снизился в 2023 году, есть о чем поговорить в плане экономических отношений, заявил российский лидер Владимир Путин. Мирзиеев спрогнозировал товарооборот России и Узбекистана в 2023 году

Президент 10 октября проводит переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани.

"Объем товарооборота в прошлом году увеличился на 43%, но, к сожалению, в этом году он снизился. Есть о чем поговорить, в этом смысле ваш визит является весьма своевременным", — сказал он.

Путин отметил успешное развитие российско-иракских отношений, напомнив, что Москва "очень многое сделала" для Багдада.