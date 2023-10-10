МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Правительство России спасло страну от западных санкций, ее экономика справилась, пишет японский экономист и политолог Томоаки Ниситани в журнале Shukan Gendai.

Автор статьи, опросив российских экономических экспертов, сделал вывод, что СВО на Украине способствовала росту ВВП России, которые прогнозировали замедление темпов ее развития на десять процентов.

"На данный момент в ней наблюдается бум как инвестиций, так и потребления", — полагает он.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что российская экономика в 2023 году вырастет до двух процентов, что даже выше, чем у стран "Большой Семерки", добавляет эксперт.

Экономист считает, что государство стало больше финансировать военный сектор, что привело к высокому оборонному спросу. Нехватку рабочей силы компании в этой сфере решили увеличением заработной платы работникам.

"В некоторых случаях жалованье сотрудников повысилось вдвое", — пишет автор материала.

Более того, подчеркивает политолог, российские власти проводят активную индексацию социальных выплат в соответствии с инфляцией. В результате, выросший реальный доход на душу населения поддержал продажи в рознице и в ресторанном бизнесе.

Эксперт отмечает, что экономике России также помогают поставки газа, которые все равно идут в Европу окольными путями и продажи нефти, так как Москва нашла способ обойти установленный ранее потолок Запада на стоимость ее "черного золота".

Однако, как указывает Shukan Gendai, излишний спрос на импортные товары привел к падению российской валюты.

"Пока доходы от нефти остаются высокими, экономика государства сможет уверенно существовать и переживет еще год или два. Однако в долгосрочной перспективе спад неизбежен, поскольку западные технологии становятся недоступными для Москвы", — прогнозирует экономист.

В заключении эксперт предположил, что в будущем российская экономика станет зависимой от Китая, повторив судьбу иранской.

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