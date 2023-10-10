МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Запад спровоцировал Россию начать конфликт с Украиной, пишет итальянская Il Fatto Quotidiano. Запад сам спровоцирует Россию на контрнаступление, заявил полковник США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оговорку, которая напрямую подтверждает то, о чем говорят в России с начала СВО. "Россия начала конфликт, чтобы помешать нам приблизиться к границам России. Если бы не расширение НАТО, конфликта можно было бы избежать", — сказал чиновник.

После такого признания, Западу не остается другого выхода, как признать свою ошибку и начать мирные переговоры с Москвой, считает автор статьи.

Европейские и американские политики, а за ними и западные СМИ, как мантру повторяют, что президент России Владимир Путин начал СВО, чтобы восстановить СССР. Но есть и другая версия: Москва начала конфликт из-за того, что почувствовала угрозу со стороны Запада и быстрой милитаризации Украины. Эту версию, почему-то прогрессивные иностранные СМИ либо высмеивают, либо предпочитают о ней молчать.

Также, как и то том, что данным исследования Университета Брауна, войны, которые США развязали после 11 сентября 2001 года, унесли жизни более трех миллионов человек. Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО, заявил Медведев

В начале сентября 2023 года, Столтенберг случайно сказал правду. Он рассказала, что осенью 2021 года Путин предложил НАТО проект договора, в котором было закреплено обязательство Альянса не продвигаться дальше на восток. "Мы отказались. Поэтому он вступил в конфликт, чтобы не допустить нашего продвижения, но добился прямо противоположного", — сказал Столтенберг, имея в виду вступление Финляндии в НАТО.

Американский политолог Джон Миршаймер еще в 2014 году говорил, что если политика США в отношении Украины сохранится, то Россия сделает все, чтобы не позволить своему соседу стать военным плацдармом для Запада. Это и происходит, только угрозы ядерной войны все более реальна, говорится в свежем докладе Rand Corporation, аналитического центра, финансируемого Пентагоном. "Видно дно". В НАТО сделали неожиданное признание

По мнению издания, у конфликта России и Украины есть только одно решение: немедленное прекращение огня и далее — переговоры. Западу пора принять тот факт, что Украина не сможет сохранить ту целостность, которая была у нее раньше, территории не вернуть, а погибших с обеих сторон уже не воскресить. Но такое решение хотя бы закончит этот ужасный конфликт до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Путину не следовало вступать в этот военный конфликт, но в США и Европе вынудили это сделать. Можно отрицать или не воспринимать реальность, но нужно признать: президент России поступил именно так, как поступили бы в его ситуации американские политики или лидеры других западных стран. Политические элиты США и Европы не способны принять правду чисто психологически: вместо признания ошибок, они еще больше поднимают ставки в этой игре. И кто-то должен это все остановить, резюмирует издание.

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