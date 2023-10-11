МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Расходы бюджета российской столицы на здравоохранение в 2024 году с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) вырастут на 12,9% и составят 1 015,6 миллиарда рублей, следует из проекта закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Мишустин заявил о сбалансированности проекта бюджет

"Крупнейшей городской программой в 2024 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС — 1 015,6 миллиарда рублей, или плюс 12,9%", — говорится в документе.

Отмечается, что до конца 2025 года планируется завершить реализацию второго этапа крупнейшей городской программы модернизации амбулаторного звена, что позволит внедрить новый московский стандарт во всех поликлиниках Москвы. В стационарном звене будет завершено создание сети флагманских центров экстренной медицинской помощи на базе шести крупнейших городских больниц.

Сообщается, что запланирован ввод нового комплекса Детской городской больницы святого Владимира, травматолого-ортопедического корпуса городской клинической больницы №31 и новых корпусов в ряде других стационаров города Москвы. Также планируется начать строительство новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы имени В.П. Демихова, детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, городской клинической больницы № 52.

"Планируется завершение обновления онкологической службы. В 2024 году будет открыт корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", в 2025 году — новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково с полным спектром диагностических и лечебных возможностей. Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств бюджета города в 2024 году составят 14,5 миллиарда рублей, а с учётом средств ОМС — более 34 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Уточняется, что более 55 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году на обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием.

"В 2024 году расходы на реализацию 13 государственных программ города Москвы: развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей и др. составят 4,4 триллиона рублей, а за три года – почти 13,3 триллиона рублей", — сообщается в проекте.

Отмечается, что в 2024 году ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят половину расходов городского бюджета или 2,5 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС – почти 2,9 триллиона рублей. Общий рост расходов социальной направленности с учетом ОМС составит 15,5%.

"На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме — доплаты к пенсиям, льготы по проезду в городском транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие — в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 615,9 миллиарда рублей", — говорится в документе.