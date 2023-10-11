МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, по окончательной оценке, замедлилась до 4,5% с 6,1% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В ряде стран инфляция останется выше целевого значения, заявили в МВФ

За сентябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,3%, что также совпало с предварительной оценкой.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 4,3% в годовом выражении, а за сентябрь — на 0,2%. Показатели тоже полностью совпали с предварительной оценкой.

Базовая инфляция (за вычетом цен на продукты питания и энергоносители) составила в сентябре 4,6% в годовом выражении, а в месячном — 0,2%, сказано также в релизе. Цены на энергию замедлили рост до 1% в годовом выражении с 8,3% в августе, что объясняется эффектом базы. Драйвером инфляции остаются цены на продукты питания, отмечается в релизе: продуктовая годовая инфляция составила 7,5% после 9% в августе.