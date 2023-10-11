2023-10-11T09:53:23+03:00
2023-10-11T09:53:23+03:00
2023-10-11T09:53:23+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231011/841946603.html
Российский бизнес стал лидером по созданию предприятий в Узбекистане
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Российский бизнес стал лидером по созданию предприятий в Узбекистане с января по сентябрь 2023 года, создав 458 предприятий. Этот показатель превосходит результаты других стран,... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, узбекистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 11 окт — ПРАЙМ. Российский бизнес стал лидером по созданию предприятий в Узбекистане с января по сентябрь 2023 года, создав 458 предприятий.
Этот показатель превосходит результаты других стран, инвестирующих в узбекскую экономику.
Китай и Турция занимают второе и третье места соответственно, создавая 437 и 178 предприятий за данный период.
На 1 октября 2023 года в Узбекистане действовало 12 857 предприятий с иностранным капиталом, что на 13% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Российский бизнес является активным инвестором в Узбекистане, с его участием было создано 2850 предприятий или 22,2% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями.
Китайские и турецкие инвесторы также значительно вкладывают свои средства в узбекскую экономику, создавая 1960 и 1736 компаний соответственно.
Общий инвестиционный вклад российских компаний в узбекскую экономику превысил 10 миллиардов долларов.