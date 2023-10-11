ТАШКЕНТ, 11 окт — ПРАЙМ. Российский бизнес стал лидером по созданию предприятий в Узбекистане с января по сентябрь 2023 года, создав 458 предприятий. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот за семь месяцев

Этот показатель превосходит результаты других стран, инвестирующих в узбекскую экономику.

Китай и Турция занимают второе и третье места соответственно, создавая 437 и 178 предприятий за данный период.

На 1 октября 2023 года в Узбекистане действовало 12 857 предприятий с иностранным капиталом, что на 13% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Российский бизнес является активным инвестором в Узбекистане, с его участием было создано 2850 предприятий или 22,2% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями.

Китайские и турецкие инвесторы также значительно вкладывают свои средства в узбекскую экономику, создавая 1960 и 1736 компаний соответственно.

Общий инвестиционный вклад российских компаний в узбекскую экономику превысил 10 миллиардов долларов.