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В ГД предложили отдать деньги от продажи квартиры Зеленского сиротам
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил купить жилплощадь детям-сиротам в новых регионах России на деньги, полученные после продажи апартаментов Владимира... ПРАЙМ, 11.10.2023
общество , экономика, новости, госдума, россия, владимир зеленский, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил купить жилплощадь детям-сиротам в новых регионах России на деньги, полученные после продажи апартаментов Владимира Зеленского.
"Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", — заявил Шеремет для РИА Новости.
Ранее отмечалось, что принадлежавшая семье Зеленского квартира, которая расположена в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, была национализирована и выставлена на аукцион, который пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры — 119,5 квадратных метров, а начальная стоимость — 24, 6 миллиона рублей. Заявки на участие можно подать до 26 октября. Сам аукцион пройдет 30-го октября.
Однако Шеремет отметил, что Зеленскому не нужно беспокоиться из-за того, что в Крыму ему негде будет переночевать ведь, по словам депутата, у него есть камера в собственном изоляторе.