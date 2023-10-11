СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил купить жилплощадь детям-сиротам в новых регионах России на деньги, полученные после продажи апартаментов Владимира Зеленского. В Раде рассказали, как Зеленский подавляет оппозицию

"Считаю, что вырученные деньги от продажи фешенебельных апартаментов семьи нациста Зеленского было бы правильным направить на приобретение в новых российских субъектах квартир детям, оставшихся сиротами из-за террора украинских войск", — заявил Шеремет для РИА Новости.

Ранее отмечалось, что принадлежавшая семье Зеленского квартира, которая расположена в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, была национализирована и выставлена на аукцион, который пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры — 119,5 квадратных метров, а начальная стоимость — 24, 6 миллиона рублей. Заявки на участие можно подать до 26 октября. Сам аукцион пройдет 30-го октября.

Однако Шеремет отметил, что Зеленскому не нужно беспокоиться из-за того, что в Крыму ему негде будет переночевать ведь, по словам депутата, у него есть камера в собственном изоляторе.