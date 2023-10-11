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2023
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Йеллен не гарантировала мягкую посадку американской экономики
Экономика
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Министр финансов США Джаннет Йеллен сказала в среду, что ожидает мягкой посадки американской экономики, хотя нападение на Израиль создало дополнительные риски. "Думаю, что основой... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, экономика, новости, сша, экономика, джанет йеллен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр финансов США Джаннет Йеллен сказала в среду, что ожидает мягкой посадки американской экономики, хотя нападение на Израиль создало дополнительные риски.
"Думаю, что основой сценарий для США — это так называемая мягкая посадка" благодаря устойчивости рынка труда и ослаблению давления со стороны зарплат, сказала она.
"Разумеется, ситуация в Израиле создает новые проблемы. Не говорю, что мягкая посадка гарантирована, но по-прежнему считаю ее наиболее вероятным сценарием", — сказала Йеллен.