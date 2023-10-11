МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр финансов США Джаннет Йеллен сказала в среду, что ожидает мягкой посадки американской экономики, хотя нападение на Израиль создало дополнительные риски. В МВФ спрогнозировали рост госдолга США в 2023 и 2024 годах

"Думаю, что основой сценарий для США — это так называемая мягкая посадка" благодаря устойчивости рынка труда и ослаблению давления со стороны зарплат, сказала она.

"Разумеется, ситуация в Израиле создает новые проблемы. Не говорю, что мягкая посадка гарантирована, но по-прежнему считаю ее наиболее вероятным сценарием", — сказала Йеллен.