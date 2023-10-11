МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индия и Перу возобновили переговоры по торговому соглашению, после того, как они были приостановлены из-за пандемии коронавируса, передает издание Money Control. Матвиенко заявила о готовности России к "безвизу" с Латинской Америкой

По данным издания, стороны проводят на этой неделе специальный раунд переговоров, а регулярный (уже шестой по счету) раунд переговоров должен состояться позднее в декабре 2023 года в столице Перу Лиме. Предыдущий пятый раунд прошел в 2019 году.

Согласно заявлению министерства торговли Индии, в ходе специального раунда пройдут обсуждения по различным главам будущего соглашения, включая его первоначальные положения и общие определения, таможенные процедуры и упрощение процедур торговли, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.

Индия и Перу имеют устойчивый рост торговых отношений. В 2022–2023 финансовом году объем двусторонней торговли достиг 3,1 миллиарда долларов. Индия экспортировала в Перу товаров на сумму 865,9 миллиона долларов, а импортировала из Перу товаров на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ключевые статьи индийского экспорта в Перу включают автомобили, пряжу и фармацевтические препараты, тогда как Перу в основном экспортирует золото, медные руды и концентраты.