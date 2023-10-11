2023-10-11T14:24:05+03:00
2023-10-11T14:24:05+03:00
2023-10-11T14:24:05+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231011/841950975.html
Индия и Перу возобновили торговые переговоры спустя четыре года, пишет СМИ
Экономика
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Индия и Перу возобновили переговоры по торговому соглашению, после того, как они были приостановлены из-за пандемии коронавируса, передает издание Money Control. По данным... ПРАЙМ, 11.10.2023
экономика, новости, индия, перу, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индия и Перу возобновили переговоры по торговому соглашению, после того, как они были приостановлены из-за пандемии коронавируса, передает издание Money Control.
По данным издания, стороны проводят на этой неделе специальный раунд переговоров, а регулярный (уже шестой по счету) раунд переговоров должен состояться позднее в декабре 2023 года в столице Перу Лиме. Предыдущий пятый раунд прошел в 2019 году.
Согласно заявлению министерства торговли Индии, в ходе специального раунда пройдут обсуждения по различным главам будущего соглашения, включая его первоначальные положения и общие определения, таможенные процедуры и упрощение процедур торговли, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.
Индия и Перу имеют устойчивый рост торговых отношений. В 2022–2023 финансовом году объем двусторонней торговли достиг 3,1 миллиарда долларов. Индия экспортировала в Перу товаров на сумму 865,9 миллиона долларов, а импортировала из Перу товаров на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ключевые статьи индийского экспорта в Перу включают автомобили, пряжу и фармацевтические препараты, тогда как Перу в основном экспортирует золото, медные руды и концентраты.