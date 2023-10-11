МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европа растеряла всех своих партнеров, следуя за волей Вашингтона, пишет Politico. Путин бросил вызов миру и выиграл, считают американцы

Администрация президента США Джо Байдена забила последний гвоздь в гроб свободной торговли. В Европе пытаются сопротивляться Вашингтону, и предотвратить крах, но у них уже не получается.

Долгие годы европейские страны выступали за сохранение многосторонних отношений. Но она стерпела и войну США против Ирака, и выход Америки из Парижского климатического соглашения, Совета ООН по правам человека и споры с ВТО.

Теперь, когда начался конфликт между Россией и Украиной, мир раскололся на два полюса.

После затихания работы ВТО и ООН (о фактической "смерти" организации говорит последнее заседание в Вашингтоне, которое практически никто не посетил из мировых лидеров), единственные организации, которые полны энергии и сил — это БРИКС+ и "Семерка+", считает издание.

Но эти же страны отражают и раскол, который сейчас существует в мире. Европе не хватает влияния, чтобы уберечь многосторонний мир от распада. Тем более, Европа даже не пытается это сделать. Она больше концентрируется на "Семерке" и внутренних европейских организациях.

Логично, что пока на континенте идет конфликт, Европа не будет налаживать тесные отношения с Россией. Но ей придется перестраиваться. Сейчас европейские лидеры говорят о перестройке, имея в виду, в первую очередь, вопросы своей безопасности.

Но главная проблема "Старого света" в том, что Европа не может привлечь на свою сторону неевропейские страны, которые ее поддерживали бы и разделяли предпочтения. Европейцы искренне верят в то, что нужно налаживать связи с Глобальным Югом, например, но их усилия и результаты не впечатляют.

Пример революций в африканском регионе Сахель, который традиционно был европейской колонией (в основном — Франции), это ярко показывает. Наплыв мигрантов из бывших колоний беспокоит уже самих европейцев, которые утраивают демонстрации, показывая, что вопрос с беженцами стоит остро. Россия победила. США признали бесполезность санкций

Не может похвастаться успехами Европа и на Ближнем Востоке: конфликт, который разыгрался между Палестиной и Израилем удивил не только израильтян. Европа так же не была готова к такой конфронтации.

Получается, чем больше Европа поддерживает Америку в ее политике, тем более одинока она остается. Чтобы спасти себя, континенту придется вернуться к тому, чтобы наладить отношения со своими старыми партнерами, только так она сможет вернуть свое положение и влияние, резюмирует издание.

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