МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что иногда "смотрит" на европейскую экономику и удивляется происходящему. ЕС и G7 намерены ввести санкции против алмазов из России, заявили в Бельгии

Глава государства 11 октября выступает на пленарном заседании РЭН.

"Вот динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года — минус 2,4%, производство энергии — минус 4,7%. За первое полугодие текущего года — минус 5%. Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го — минус 1,2%", — сказал он.

Так Путин прокомментировал последствия отказа ЕС от российских энергоносителей.

"Иногда смотришь — прямо удивляешься, что они делают там. Ну, это их выбор", — подчеркнул президент.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне СВО. В странах Европы не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.