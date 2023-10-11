БЕРЛИН, 11 окт — ПРАЙМ. Германия медленнее выбирается из экономического кризиса, чем-то ожидалось ранее, страну ждёт в текущем году лишь слабое падение инфляции и отрицательные показатели ВВП, сообщил министр экономики Роберт Хабек, представляя прогноз ведомства на ближайшее время. Немецкая пресса смакует "катастрофу Шольца"

"Мы корректируем весенний прогноз (роста ВВП — ред.), исходивший из слабого роста в 0,4% на минус 0,4%", — заявил он на пресс-конференции. После отрицательного роста ВВП в текущем году, министерство ожидает роста в 1,3 и 1,6% в 2024 и 2025 годах.

"Мы медленнее выбираемся из кризиса, чем-то ожидалось ранее", — констатировал он.

По его словам, экономические рамочные условия, из которых исходили институты исследования в начале года "явственно ухудшились" на фоне взлёта процентных ставок и сокращения баланса внешней торговли, чей прогноз роста была пессимизирован с 2,8% до 1,8%. Хабек связал кризис и медленный рост напрямую с конфликтом на Украине и отсутствием российского газа.

В то же время Хабек указал на то, что в вопросе инфляции страна уже достигла "дна" и ситуация постепенно улучшается. "Инфляция в прошлом году составляла 6,9%, в текущем мы ожидаем в среднем 6,1%", — заявил он. На следующий год данный показатель по прогнозу возглавляемого им ведомства составит 2,6%, после чего предположительно снизится до 2,0% в 2025 году.

Речь Хабека транслировалась на сайте правительственных конференций.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоёмкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках.