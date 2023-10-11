МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стремительное ухудшение отношений между Украиной и Польшей сильно повлияет на будущее всей Европы, считает TNS. В Европе раскол. Польша делает из Германии "боксерскую грушу"

Страны, которые еще недавно плотно сотрудничали (Польша активно поддерживала Украину в конфликте с Россией), теперь находятся в напряженных отношениях. Польша все меньше поддерживает украинских беженцев, из-за импорта украинского зерна и продуктов, Варшава и Киев откровенно ссорятся, наконец, Польша сказала, что больше не будет вооружать Украину.

Еще в июле 2023 года страны дружили: Варшава даже активно настаивала на том, чтобы Украину приняли в НАТО, при этому, чтобы были известны точные сроки (даже Вашингтон и Берлин такой поддержки Киеву не оказывали).

Но в сентябре все поменялось: за месяц до важных парламентских выборов в Польше соперники правящей партии все чаще используют аргументы против соседа. Но не только политики Варшавы "виноваты": президент Украины Владимир Зеленский сам подливает масло в огонь отношений.

19 сентября на Генассамблее ООН Зеленский обвинил страны ЕС, что они только симулируют солидарность с Киевом, а на самом деле поддерживают Россию. Именно после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал громкое заявление: его страна прекратит поставки оружия на Украину. В этом же время президент Польши Анджей Дуда говорил, что Украина — это утопающий, который цепляется за все, что попадется.

Эксперты считают, что Зеленский имел в виду то, что ряд стран — Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, запретили перевозку дешевого украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров. Польша ошиблась. Настоящий враг уже на дворе

И зерновой вопрос действительно важен для этих стран. Особенно ярко протестуют фермеры Польши, а политики перед важными выборами обязаны на это реагировать. Даже путем отказа поддерживать Украину.

Другой скандал случился уже в Канаде, когда Зеленский стоял и приветствовал Ярослава Гунько, 98-летнего ветерана украинского подразделения "Ваффен-СС" (его члены обвиняются в убийстве мирных поляков и евреев). В Польше отреагировали сразу и громко: заявили, что будут требовать экстрадиции Гунько.

Этот конфликт будет иметь свою цену: разворот позиции Варшавы поставит под угрозу ее усилия по смещению стратегического центра Европы на восток. Тандем Польша-Украина имел все шансы на то, чтобы сместить центр тяжести НАТО с франко-германского союза.

Но сейчас Польша дистанцируется от Украины, как и другие страны Восточной Европы. Германия, которая долго была локомотивом и центром Европы, сама находится в рецессии. Новое политическое положение в Европе сейчас лишает уверенности в будущем Украины. И не только ее, а и самой Европы в целом, считает издание.

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