МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия должны постараться максимизировать товарооборот между странами, не нужно фокусироваться на одном секторе, считает глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман. Путин заявил о снижении товарооборота России и Ираком

"Мы (Россия и Саудовская Аравия —ред.) должны постараться максимизировать совместную торговлю и совместные инвестиции, и не обязательно нужно акцентироваться на каком-то конкретном секторе экономики", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.

Он подчеркнул, что страны должны расширять объем взаимных отношений, и "как только открывается возможность для извлечения взаимной выгоды", ее нужно реализовывать.

"Мы должны работать друг с другом над разработкой соответствующих технологий, особенно тех, которые относятся к энергетическому рынку, для того чтобы обеспечить снижение выбросов углекислого газа, соответственно, его улавливания, особый акцент делать на возобновляемых источниках энергии", — добавил Бен Салман.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.