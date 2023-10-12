2023-10-12T09:57:00+03:00
2023-10-12T10:38:19+03:00
2023-10-12T09:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231012/841960074.html
Москва и Эр-Рияд должны максимизировать товарооборот, заявил Бен Салман
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия и Саудовская Аравия должны постараться максимизировать товарооборот между странами, не нужно фокусироваться на одном секторе, считает глава минэнерго Саудовской Аравии... ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, новости, саудовская аравия, россия, товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719789.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719789.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719786.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719786.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719783.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83771/97/837719783.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841941634.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия должны постараться максимизировать товарооборот между странами, не нужно фокусироваться на одном секторе, считает глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман.
"Мы (Россия и Саудовская Аравия —ред.) должны постараться максимизировать совместную торговлю и совместные инвестиции, и не обязательно нужно акцентироваться на каком-то конкретном секторе экономики", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
Он подчеркнул, что страны должны расширять объем взаимных отношений, и "как только открывается возможность для извлечения взаимной выгоды", ее нужно реализовывать.
"Мы должны работать друг с другом над разработкой соответствующих технологий, особенно тех, которые относятся к энергетическому рынку, для того чтобы обеспечить снижение выбросов углекислого газа, соответственно, его улавливания, особый акцент делать на возобновляемых источниках энергии", — добавил Бен Салман.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.