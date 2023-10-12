МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские солдаты могут за несколько дней войти и освободить Харьков, если захотят, сказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Макгрегор объяснил, почему Украина и ее союзники проиграли

"Русские сейчас осели в Купянске, но если они заходят, то моментально войдут в Харьков. Ну или это может быть вопрос нескольких дней. Они могут дойти и до Киева", — заявил Макгрегор.

Единственное, почему они это не делают, это решение Кремля и президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что лидер Украины Владимир Зеленский постоянно просит денег на финансирование. "Украина и так уже стала практически 51 штатом Америки. Если Зеленский думает, что мы будем постоянно наращивать финансирование, то он витает в облаках", — добавил он.

Киев сегодня находится на полном американском обеспечении. США финансирует его чиновников, армию. При этом все понимают, что не все деньги и не все оружие доходит до простых солдат. "Часть денег оседает в карманах офицеров и бюрократов. А оружие — продается другим странам. Уверен, что еще до окончания конфликта на Ближнем Востоке мы найдем это оружие у ХАМАС", — заявил Макгрегор.

США уже дала Украине все, что только можно. Дальше уже большой риск того, что США сама станет прямым участником конфликта с Россией. "Все, кто ведут прокси-войны, то есть стараются навредить сопернику используя другую сторону, рискуют в какой-то момент сами стать прямым участником уже прямого конфликта. США не нужно это забывать", — говорит он.

Он также высмеял высказывание Зеленского о том, что Россия заинтересована в конфликте, который идет сейчас между Израилем и Палестиной. "Думаю, что Путин очень разочарован тем, что происходит. Россия много сил приложила, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке, например, в Сирии" — сказал экс-советник Пентагона.