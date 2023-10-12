МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к первому чтению продление до 2025 года специального регулирования в сфере корпоративных отношений для сглаживания последствий санкций, при условии исключения из законопроекта отдельных норм. Минфин призвал регуляторы пока не ужесточать условия на фондовом рынке

Законопроект, в частности, продлевает возможность проведения в заочной форме собраний акционеров (участников) хозяйственного общества по вопросам избрания совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утверждения аудитора и годовой отчетности. Сохраняется и возможность функционирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (АО) в случае сокращения его состава до трех человек.

Кроме того, у АО и в 2024 году останется возможность избирать членов совета директоров (наблюдательного совета) на три года. На год сохраняется и порог владения не менее 5% для возникновения у акционера права доступа к определенной информации и документам АО, а также обращения в суд. У хозяйственных обществ, находящихся под санкциями, сохраняется возможность и в 2024 году не образовывать совет директоров (наблюдательный совет).

Еще на год продлеваются и нормы, касающиеся специальных правил размещения российских облигаций для погашения соответствующих иностранных облигаций, а также приостановки прав "недружественных" иностранных акционеров (в части участия в общих собраниях, получения дивидендов, распределения прибыли и т.д.)

При этом сейчас российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран либо их подконтрольными лицами, за исключением сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Запрет действует до конца 2023 года. В исключительных случаях такие сделки может разрешить ЦБ РФ. Законопроект предлагает признать эти нормы утратившими силу.

Комитет по финрынку с этим не согласен. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроектом "снимается ограничение на фактический вывод средств в пользу страховщиков за рубеж". "Мы отразили в заключении, что мы против этого решения", — заявил Аксаков. "Если вместо продления данного запрета он будет снят, это приведет к выводу денег из Российской Федерации", — сказано в заключении комитета.

Особое регулирование в сфере корпоративных отношений, принятое ранее для поддержки бизнеса в условиях санкций, показало высокую эффективность и позволило компаниям пройти этот непростой период с минимальными потерями, отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В условиях сохранения санкций необходимо продлить его еще на год, чтобы сохранить преемственность в регулировании и обеспечить благоприятные условия для развития отечественных компаний и банков, пояснил он журналистам.