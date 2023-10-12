МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов сообщил, что оборот взаимной торговли стран СНГ в этом году увеличился более чем на 10% в стоимостном выражении, сообщается в пресс-релизе службы. Президент Киргизии оценил объем товарооборота с Россией

"Руслан Давыдов отметил, что налаженное взаимодействие дает свои плоды: благодаря слаженной работе таможенников оборот взаимной торговли стран Содружества в этом году увеличился более чем на 10% в стоимостном выражении, грузооборот — на 18%", — говорится в сообщении по итогам заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, которое провел Давыдов в Душанбе в четверг.

ФТС выступила с инициативой заключения меморандума о закреплении намерения таможенных служб предпринимать необходимые меры для ускорения транзитных перевозок, а также оформления скоропортящихся товаров. Уточняется, что отдельное внимание было уделено созданию системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Эта система позволяет осуществлять дистанционный контроль за перемещением товаров и транспортных средств.

"В странах Евразийского экономического союза завершается работа по подготовке соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, которое станет доступным для присоединения третьих заинтересованных сторон, включая Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан", — отметил также Давыдов.

Согласно сообщению, для решения проблемы простоя грузовых транспортных средств, а также длительного оформления пересекающих границу ФТС России разработан типовой проект соглашения, определяющий порядок осуществления взаимодействия таможенных органов сопредельных государств — участников СНГ по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций в автомобильных пунктах пропуска на государственных границах.

Среди других вопросов — разработанный проект соглашения о центре экспертиз и исследований в таможенных целях таможенных служб государств – участников СНГ. Он будет способствовать выработке единообразных подходов, координации информационно-аналитического, научно-методического и практического взаимодействия сторон при проведении экспертиз и исследований.