МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России подготовило постановление, определяющее объемы и сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам, для выравнивания спроса и предложения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин

"Правительство подготовило постановление, определяющее объемы и сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам на счета в уполномоченных банках, ну и также параметры их обязательной продажи в России", — сказал он на заседании правительства.

Такое решение, по словам Мишустина, поможет выравниваю баланса между спросом и предложением и будет способствовать повышению предсказуемости торговли, "что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом".

"Ну и конечно для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", — добавил премьер.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.