2023-10-12T15:19:00+03:00
2023-10-12T15:35:17+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231012/841967417.html
Мишустин заявил о подготовке постановления по внешнеторговым контрактам
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Правительство России подготовило постановление, определяющее объемы и сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам, для выравнивания спроса и предложения,... ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, михаил мишустин, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России подготовило постановление, определяющее объемы и сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам, для выравнивания спроса и предложения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство подготовило постановление, определяющее объемы и сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам на счета в уполномоченных банках, ну и также параметры их обязательной продажи в России", — сказал он на заседании правительства.
Такое решение, по словам Мишустина, поможет выравниваю баланса между спросом и предложением и будет способствовать повышению предсказуемости торговли, "что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом".
"Ну и конечно для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", — добавил премьер.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.