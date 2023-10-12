МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Поляки удивились: президент Украины Владимир Зеленский признал наличие коррупции в стране, но считает, что сейчас не время о ней говорить, пишет польский портал Do Rzeczy. Экс-еврокомиссар назвал причину, почему Украине не место в ЕС

В интервью репортеру CNN Фариду Закарии он сказал, что главное сейчас сосредоточиться на боевых действиях. При этом он добавил, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь.

Украинский лидер сказал, что вопрос о коррупции в его стране очень деликатный (при этом Зеленский заметно нервничал, отмечает издание). В любом случае, вначале Украина должна победить Россию в конфликте, а потом уже "с полным успехом" справиться с коррупцией.

Несмотря на то, что Зеленский хотел сменить тему, журналист решил продолжить интересоваться темой, которая в последние годы на слуху: слишком много фактов коррупции всплыло после начала СВО и повышенного внимания к Украине. Американские СМИ в последнее время пестрят заголовками о все большем воровстве государственных чиновников Украины. В США обнаружили истоки украинских взяток и откатов семьи Байдена

Но Зеленский на прямые вопросы решил не отвечать: он повторял лишь то, что воровство не касается помощи от западных союзников. Ни оружия, ни денег на его покупку, ни средств, выделенных на социальную помощь и зарплаты чиновникам, украдено не было, утверждает он. Почему-то для Зеленского важно, чтобы американцы поняли принципиальную разницу между воровством украинских денег и западных, иронизирует польское издание.

Понять логику президента Украины сложно. Потому что в любом случае, западные средства попадают в украинский бюджет и дальше распределяются по назначению. Вычленить в бюджете "американские" деньги крайне затруднительно. Вряд ли они помечены подписью "ворам эти деньги не трогать".

Все эти ответы искренне удивили журналиста CNN. К сожалению, это все не является тайной для самих украинцев: в августе 2023 года в англоязычной украинской газетой Kyiv Post в ходе опроса было выявлено, что до 77 процентов жителей Украины уверены, что президент Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию, которая распространена у украинский бюрократов. "Бесстыдники"! Британцы шокированы новостями о коррупции на Украине

В украинском Фонде демократических инициатив (DIF) считают, что аргумент "мы боремся с Россией, на коррупцию сил не хватает" — уже не работает. И если выиграть у России сложно, то победу Киева над коррупцией даже сложно представить. И это понимают европейцы и американцы, которые все чаще задаются вопросом о том, на что и кому действительно идут деньги, которые они передают Украине. У западных союзников Украины много вопросов, и даже лояльные к Зеленскому персоны не скрывают, что слишком много разворовывается выделяемых средств, резюмирует издание.

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