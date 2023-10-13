МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной пассажирской компании (ФПК), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, дочерней структуры РЖД, требующей взыскать около 830 миллионов рублей с министерства финансов России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Минфин прокомментировал возврат обязательной продажи валютной выручки

Иск поступил в суд 11 октября, к рассмотрению он пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указано Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Основания исковых требований пока не сообщаются.

Как правило, РЖД, ФПК, а также пригородные компании предъявляют такие крупные иски к Минфину в попытке добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчиков по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в соответствующих контрактах с Росжелдором.

Так, в августе арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ФПК взыскали около 855 миллионов рублей с Российской Федерации в лице Минфина за перевозку обучающихся. ФПК в этом иске потребовала взыскать с ответчика свои убытки в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки в 2019 году в поездах дальнего следования обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением льготы по оплате проезда в размере 50% от установленного тарифа.

Как указал суд в решении, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".

В 2021-2022 годах суды трех инстанций взыскали с Российской Федерации в лице министерства финансов в пользу ФПК более 398 миллионов рублей аналогичных потерь за 2018 год. В том деле арбитражный суд Москвы, в частности, сослался на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".