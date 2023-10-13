МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская экономика вырастет вопреки западным санкциям на 2,3 процентов, пишет австрийская EXXpress. Европа нашла свое самое слабое звено

Одна из причин этого — рост реальной заработной платы россиян и военные расходы, считают западные аналитики.

В то же время экономика стран ЕС падает: Венский институт международных экономических исследований резко ухудшил свои оценки по экономике стран Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Из-за рецессии в Германии и в целом экономического ухудшения всей Еврозоны, аналитики ждут прироста общего ВВП на 0,6 процента.

Возможно, все изменится в следующем году: те же аналитики Венского института полагают, что рост экономик стран Еврозоны в 2024 году составит 2,5 процента после спада в текущем году. При этом Польша, Чехия и Венгрия будут чувствовать себя хуже из-за того, что они зависят от промышленности Германии, которая находится в слабом состоянии.

На рост в 2,5 процента могут рассчитывать и не входящие в Евросоюз Румыния и Хорватия, которым помогает фонд реконструкции "Корона" NextGenerationEU. Также оптимистичный прогноз по Турции и Западным Балканам, которые показывают устойчивость в экономике: их ВВП может составить 3,2 процента и 2,1 процента соответственно.

Аналитики полагают, что экономика Украины также немного оживляется: она оправилась от резкого падения в 2022 году. В этом году эксперты считают, что она вырастет на 3,6 процента, в том числе, за счет роста экспорта сельхозпродукции на 16 процентов. Полковник Макгрегор: Россия решила подождать краха экономики Европы

Однако больше всего экспертов институтов удивляет рост экономики России. Хотя ЦБ и предупреждает, что в экономике возможен перегрев и рост инфляции. Аналитики назвали одной из причин как роста ВВП в этом году, так и последующего перегрева — рост реальных доходов россиян.

Однако в целом, будущее экономики Центральной и Восточной Европы остается неопределенным: продолжение конфликта на Украине, которую активно поддерживают большинство стран Европы, ставит под угрозу успехи в экономике ЕС, заключает издание.

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