АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Анкара продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул вдвое, доходы - почти втрое

"Черноморская зерновая инициатива прекращена, несмотря на наши активные усилия по ее продолжению, но наши настойчивые усилия по ее возрождению, особенно со стороны нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), продолжаются", — привела слова Гюлера его пресс-служба.

Действие зерновой сделки прекращено с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.

Сделка предполагала безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса). Она действовала практически год, ее заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Она являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.

Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.