Минобороны Турции: Анкара продолжает усилия по возобновлению зерновой сделки
АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Анкара продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.
"Черноморская зерновая инициатива прекращена, несмотря на наши активные усилия по ее продолжению, но наши настойчивые усилия по ее возрождению, особенно со стороны нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), продолжаются", — привела слова Гюлера его пресс-служба.
Действие зерновой сделки прекращено с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
Сделка предполагала безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса). Она действовала практически год, ее заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Она являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841973854.html