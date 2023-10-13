БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Международные отношения в мире претерпевают необратимые перемены, особенно в мировой экономике, заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент России Владимир Путин. Путин назвал важный инструмент для роста торговли

"Международные отношения — и мы все это хорошо видим — переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать — необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики — потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие — что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают", — сказал он.

По его словам, вместе с этим процессом странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства.

"Объемы мирового ВВП уже стали больше в странах БРИКС — особенно после расширения БРИКС, значительно превысили страны "семерки", и тенденция сохраняется, вот что самое важное. Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы", — добавил он.

Путин отметил, что узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона.

"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", — пояснил он.

Путин рассказал, что долгие годы ситуация на Украине готовилась к тому, чтобы довести ее до нынешней "острой, до горящей фазы". "Я много раз уже говорил…, но тем не менее напомню, что украинский кризис начался с 2014 года", — отметил он.