БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Следующий саммит СНГ под председательством России состоится 8 октября 2024 года, заявил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин. Путин назвал важный инструмент для роста торговли

"Предлагаем (провести саммит СНГ — ред.) 8 октября следующего года", — сказал он.

По его словам, Россия учтет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко "использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе своего председательства".

"Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие", — заключил Путин.