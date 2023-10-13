2023-10-13T12:33:46+03:00
2023-10-13T12:33:46+03:00
2023-10-13T12:33:46+03:00
2023
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Путин назвал дату проведения саммита СНГ под председательством России
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Следующий саммит СНГ под председательством России состоится 8 октября 2024 года, заявил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин. "Предлагаем... ПРАЙМ, 13.10.2023
общество , финансы, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, саммит снг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Следующий саммит СНГ под председательством России состоится 8 октября 2024 года, заявил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаем (провести саммит СНГ — ред.) 8 октября следующего года", — сказал он.
По его словам, Россия учтет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко "использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе своего председательства".
"Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие", — заключил Путин.