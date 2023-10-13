2023-10-13T12:44:17+03:00
2023-10-13T12:44:17+03:00
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2023
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Польша предложила включить алмазы в новый пакет антироссийских санкций
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Варшава подала в Брюссель свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, предложив включить в него алмазы, сжиженный углеводородный газ (LPG) и IT-услуги, сообщает... ПРАЙМ, 13.10.2023
бизнес, экономика, новости, польша, россия, санкции против рф, алмазы, газ lpg
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 13 окт — ПРАЙМ. Варшава подала в Брюссель свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, предложив включить в него алмазы, сжиженный углеводородный газ (LPG) и IT-услуги, сообщает агентство РАР со ссылкой на посла республики при Европейском союзе Анджея Садося.
"Польский дипломат подтвердил, что Варшава подала предложения по двенадцатому пакету санкций против Москвы. В него в очередной предлагается включить санкции в отношении российских алмазов и расширить санкционные списки за счет дополнительных лиц и организаций", — сказано в сообщении.
По данным агентства, польское предложение, помимо алмазов, также предусматривает "запрет на импорт LPG и использование IT-услуг из России".
Еврокомиссия намерена начать работу над новым пакетом санкций в середине ноября, уже после октябрьского саммита ЕС, отмечает PAP.