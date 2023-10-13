ВАРШАВА, 13 окт — ПРАЙМ. Варшава подала в Брюссель свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, предложив включить в него алмазы, сжиженный углеводородный газ (LPG) и IT-услуги, сообщает агентство РАР со ссылкой на посла республики при Европейском союзе Анджея Садося. Санкциям вопреки. Экономика России удивляет европейцев

"Польский дипломат подтвердил, что Варшава подала предложения по двенадцатому пакету санкций против Москвы. В него в очередной предлагается включить санкции в отношении российских алмазов и расширить санкционные списки за счет дополнительных лиц и организаций", — сказано в сообщении.

По данным агентства, польское предложение, помимо алмазов, также предусматривает "запрет на импорт LPG и использование IT-услуг из России".

Еврокомиссия намерена начать работу над новым пакетом санкций в середине ноября, уже после октябрьского саммита ЕС, отмечает PAP.