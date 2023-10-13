МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство края Красноярского края представило в Законодательное Собрание проект закона о бюджете на 2024 год и ближайшую трехлетку — 2024-2026 годы. Стартовые параметры по доходам и расходам в трехлетнем периоде запланированы в объеме более одного триллиона рублей, сообщает правительство края.

Основные плановые параметры краевого бюджета на 2024 год: доходы — 379 миллиардов рублей, расходы — 432 миллиарда рублей. Источниками финансирования дефицита являются остатки средств и инфраструктурный бюджетный кредит.

Бюджет сформирован с учетом приоритетов федерального значения, связанных с реализацией национальных проектов и региональных задач. Он также учитывает темы, обозначенные жителями края в социальных сетях и во время поездок губернатора Михаила Котюкова по территориям.

"Главная задача — перестроить работу с учетом запросов жителей. Для ее выполнения, с точки зрения бюджетного процесса, мы действовали в двух направлениях. Первое — определяли приоритеты и расходы бюджета с учетом мнения населения. Второе — расширяли механизмы прямого участия граждан и увеличивали финансирование таких мероприятий. Поэтому получился "бюджет для людей", — пояснил вице-премьер — министр финансов края Владимир Бахарь.

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы региона составят почти 340 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов рублей больше плана на текущий год. Поступления из федерального бюджета в 2024-2025 годах составят более 70 миллиардов рублей.

В расходной части четыре крупных направления. Они связанны с поддержкой граждан, развитием социальной сферы, реализацией инфраструктурных проектов и территориальным развитием. Все действующие льготы, выплаты и компенсации будут сохранены, социально значимые расходы проиндексированы на 5 процентов. На запланированное с 1 января 2024 года повышение оплаты труда бюджетникам направят 20 миллиардов рублей. Более 7,5 миллиардов рублей пойдет на решение жилищных вопросов.

В крае идет активное создание медицинской инфраструктуры, в том числе по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В трехлетке запланировано к открытию более 90 ФАПов, 22 амбулаторий, пяти поликлиник, двух больниц и других объектов.

В сфере образования порядка 40 объектов, в том числе более 25 школ. В целом на создание объектов образования в проекте бюджета на три года предусмотрено 11 миллиардов рублей. Более двух миллиардов рублей в 2024 году предусмотрено на цели благоустройства.

Объем дорожного фонда на 2024 год составляет более 20 миллиардов рублей за счет краевого бюджета. На дорожные ремонты в территориях предусмотрено ежегодно более трех миллиардов рублей.

По установленной процедуре проекту бюджета предстоит пройти публичные слушания и два чтения в Законодательном Собрании края. Принятие главного финансового документа планируется в первой декаде декабря.