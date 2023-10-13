МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц принципиально отказывает Украине в поставках ракет Taurus, пишет американский Politico. В польском МИД объяснили, как Германия поссорила Украину с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский требует этот вид крылатых ракет давно, но в Берлине к этим просьбам относятся сдержанно. Это вызывает гнев в Киеве, но у Германии есть основания быть осторожными в этом вопросе: она опасается, что Taurus применят для взрыва Крымского моста.

Все дело в специфическом взрывателе, который есть у Taurus: благодаря ему ракета может разрывать многослойные цели. Конкурентом Taurus являются британские Storm Shadow — обе выпускаются с истребителей, почти одинаково весят и их длина одинаковая (пять метров), но у немецких ракет разрушительность мощнее.

Взрыватель немецкой ракеты построен с элементами искусственного интеллекта, который способен опознавать пустоты в объекте, на который направляется ракета, а также определить слои различных материалов, из которых объект построен. Отсюда и эффективность разрушений.

На заседании министров обороны стран НАТО 11 октября, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Германия не будет поставлять Taurus Украине. В Германии заподозрили, что Шольц вредит Украине

Для Киева получение Taurus принципиально важно. И Украина уже предпринимала попытки разрушить Крымский мост. Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять свои ракеты Киеву: "если Киев использует Taurus для разрушения моста, это станет эскалацией военных действий", — говорил немецкий канцлер.

Кроме того, в Германии боятся, что ракета попадет в руки к русским, они ее изучат и смогут противостоять Taurusu. А эта ракета специально создавалась, чтобы противостоять российским системам ПВО (Панцирь и С-400). В Бундестаге также опасаются, что ракета может упасть и не взорваться, и тогда Россия настолько ее изучит, что сможет создавать копии. Поэтому Германия не хочет раскрывать секреты своего оружия, поскольку по их планам, они намерены использовать Taurus как минимум до середины этого века. С такими вводными, Украине придется еще долго ждать эти крылатые ракеты.

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