БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Путин высказал свое отношение к экономической ситуации в Европе

"Да, его ждут в Ираке", — ответил он на вопрос журналистов, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в Москву премьер-министра Ирака.

Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.