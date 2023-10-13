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Путина пригласили посетить Ирак, заявил Песков
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Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Да, его ждут в Ираке", — ответил он на вопрос... ПРАЙМ, 13.10.2023
экономика, новости, россия, ирак, владимир путин, визит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ожидают с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Да, его ждут в Ираке", — ответил он на вопрос журналистов, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в Москву премьер-министра Ирака.
Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.