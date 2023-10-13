МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки, поясняет аппарат правительства России. Двойная валюта. Назван необычный способ укрепить рубль

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Определить параметры продажи валютной выручки должно было правительство.

"В соответствии с принятым указом президента постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", — сказано в сообщении.

"Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения", — добавили там.

Банк России в четверг заявил, что возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией Центробанка нет.