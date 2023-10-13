БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Молдавия была самой бедной страной в Европе, но сейчас уступила эту пальму первенства Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин высказался насчет транзита российского газа в Молдавию

"Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям", — сказал Путин.

Он также отметил, что Кишинев платит за российский газ, так как пока не может отказаться от российских энергоносителей.

Путин в ходе выступления рассказал, что Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила "Газпрому".

"Платят, какое-то время были проблемы с оплатой. Но вроде бы сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе и на территории Украины, по-моему. Но это неважно, важно, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому это в конечном итоге их выбор", — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Грузия и Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность, но это их выбор.