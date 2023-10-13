БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Несколько номинальных участников уже появилось в СНГ, но Содружество заинтересовано в участии этих стран, оно сохраняет свою актуальность и является площадкой для появления более продвинутых интеграций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он объяснил высокие темпы роста экономики Армении. Путин оценил рост объема грузоперевозок в странах СНГ

"СНГ заинтересовано в участии этих стран, да, уже появилось несколько номинальных участников. С Украиной понятная история. Молдавия почему-то считает, что это противоречит ее интересам. Почему-то Молдавия тоже переняла на себя эту бациллу Украины "или, или". То есть, разумный человек делает "и, и", а они делают "или, или". Ну, я не знаю, насколько это соответствует интересам Молдавии, им самим это решать. Но то, что СНГ сохраняет свою актуальность, СНГ, как площадка, которая является питательной почвой для вызревания более продвинутых интеграций, это очевидно", — сказал Песков.

Он предложил обратить внимание на темпы роста экономики Армении.

"Да ни одна страна мира не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики. Там, по-моему, 15%. В лучшие времена Китай только такое демонстрировал. Вы думаете, это просто так? Нет, это продукты интеграции", — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Грузия и Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность, но это их выбор.