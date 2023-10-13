БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Сделанное Киеву предложение Евросоюза было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас можно увидеть, что именно это в стране и происходит, заявил на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин. Путин оценил уровень развития экономики Молдавии

"Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже", — сказал он.

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.