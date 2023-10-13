БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в Китае будет обсуждаться стимулирование расчетов в нацвалютах. Путин ответил на вопрос о судьбе бизнесмена Фридмана

Отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите в Китай, российский лидер рассказал, что с главой КНР они будут обсуждать различные аспекты совместной работы по направлениям "Один пояс — один путь", Евразийского экономического союза и создания большого евразийского партнерства.

"Ну еще большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году мы почти, наверняка уже, ну я так надеюсь, выйдем на 200 миллиардов долларов оборота. У нас одно из основных направлений — это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах, объём растёт быстрыми темпами. Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай Бог, чтобы времени хватило обсудить", — сказал Путин.