2023-10-13T17:38:46+03:00
2023-10-13T17:38:46+03:00
2023-10-13T17:38:46+03:00
2023
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Путин раскрыл тему, которую он обсудит на переговорах в ходе визита в Китай
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Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в Китае будет обсуждаться стимулирование расчетов в нацвалютах. Отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите в... ПРАЙМ, 13.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, китай, владимир путин, визит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в Китае будет обсуждаться стимулирование расчетов в нацвалютах.
Отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите в Китай, российский лидер рассказал, что с главой КНР они будут обсуждать различные аспекты совместной работы по направлениям "Один пояс — один путь", Евразийского экономического союза и создания большого евразийского партнерства.
"Ну еще большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году мы почти, наверняка уже, ну я так надеюсь, выйдем на 200 миллиардов долларов оборота. У нас одно из основных направлений — это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах, объём растёт быстрыми темпами. Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай Бог, чтобы времени хватило обсудить", — сказал Путин.