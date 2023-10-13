БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Макроэкономические показатели страны хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин. Для бюджета требуется курс доллара пониже, заявил Путин

"У нас экономика стабильна. Макроэкономические показатели хорошие. И прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании", — сказал он.

Путин отметил, что ранее Россия полностью отказалась от валютного регулирования, но в современных условиях "наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом". "В этом все и дело", — подчеркнул он.

"Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку заграницей приумножилось. Конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильны … Но регулирование точно совершенно придется поправить", — пояснил российский лидер.