2023-10-13T17:44:54+03:00
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2023
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Путин оценил текущее состояние российской экономики
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Макроэкономические показатели страны хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию... ПРАЙМ, 13.10.2023
экономика, новости, россия, экономика рф, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Макроэкономические показатели страны хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин.
"У нас экономика стабильна. Макроэкономические показатели хорошие. И прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании", — сказал он.
Путин отметил, что ранее Россия полностью отказалась от валютного регулирования, но в современных условиях "наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом". "В этом все и дело", — подчеркнул он.
"Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку заграницей приумножилось. Конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильны … Но регулирование точно совершенно придется поправить", — пояснил российский лидер.