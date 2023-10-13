МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне начала снижаться к целевому уровню 2% и Европейский центральный банк все еще готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если это будет необходимо, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу. Аналитик Pantheon заявила о непростых временах для промышленности еврозоны

"Наша задача, наша цель заключается в возвращении инфляции к уровню 2% в среднесрочной перспективе, и мы выполним ее, и это происходит, пока мы говорим", — сказала Лагард на ежегодном заседании Международного валютного фонда, добавив, что ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику жесткой так долго, как это будет необходимо.