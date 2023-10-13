2023-10-13T17:56:00+03:00
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2023-10-13T17:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841980437.html
Глава ЕЦБ заявила, что инфляция в еврозоне возвращается к целевому уровню
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Инфляция в еврозоне начала снижаться к целевому уровню 2% и Европейский центральный банк все еще готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если это будет... ПРАЙМ, 13.10.2023
финансы, экономика, новости, ес, ецб, еврозона, инфляция в еврозоне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне начала снижаться к целевому уровню 2% и Европейский центральный банк все еще готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если это будет необходимо, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу.
"Наша задача, наша цель заключается в возвращении инфляции к уровню 2% в среднесрочной перспективе, и мы выполним ее, и это происходит, пока мы говорим", — сказала Лагард на ежегодном заседании Международного валютного фонда, добавив, что ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику жесткой так долго, как это будет необходимо.