НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. В настоящее время взаимный товарооборот России с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила в ходе встречи с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Индия построит крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, пишут СМИ

"Очень активно в последнее время развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история — вырос в пять раз. Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объём взаимного товарооборота. Потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере", — сказала она.

Говоря об отношениях двух стран, Матвиенко отметила, что они развиваются по "нарастающей, поступательно — в самых разных сферах".

"Мне кажется, роль парламентов наших стран должна быть более активной — в том числе в проведении в жизнь тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне между господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным и господином (премьер-министром Индии Нарендрой) Моди — содержательные, направленные на взаимовыгодное взаимоуважительное сотрудничество", — заявила политик.

Матвиенко отметила, что в РФ была создана парламентская группа дружбы Федерального собрания и парламента Индии, но она ещё не начала работу, "надо вместе потрудиться, чтобы её запустить". Представитель Индии отметил, что страна сделает всё возможное для этого. "Наряду с этим мы могли бы в режиме видео-конференц-связи и других форматов наладить взаимодействие наших профильных комитетов. Это полезный обмен опытом", — сказала председатель Совфеда. Посол Индии назвал валюты, которыми оплачивается нефть из России

По словам Матвиенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил дальнейшую заинтересованность углублять российско-индийские отношения.

"Он (премьер-министр Индии Нарендра Моди — ред.) также подчеркнул активность развития нашего сотрудничества и в сфере энергетики, и в сельскохозяйственном секторе, в технической сфере, в целом ряде других направлений — и подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", — сообщила она.

Матвиенко также попросила передать, что глава МИД РФ Сергей Лавров ждёт своего индийского коллегу с визитом в РФ. Также она подтвердила своё приглашение Бирлы в Москву, такое же приглашение, по её словам, просил передать спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы будем проводить также парламентский (форум — ред.) БРИКС. Заранее приглашаем Вас принять участие, мы постараемся так же его организовать на высоком содержательном организационном уровне. Но, правда, ту планку, которую вы задали, нам будет трудно достичь, но мы постараемся", — резюмировала политик.

Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).