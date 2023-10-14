НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. Показатель взаимного товарооборота России и Турции превысил 60 миллиардов долларов, масштабы сотрудничества двух стран растут, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, сказал Новак

"Удовлетворены высоким уровнем нашего экономического и инвестиционного сотрудничества, показатель взаимного товарооборота превысил 60 миллиардов долларов. Не стоим на месте, взаимовыгодное сотрудничество набирает обороты и масштабы. Задача парламентов — поддерживать это развитие", — сказала политик в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20), на полях которого состоялись переговоры.

Глава СФ выразила удовлетворение тем, что политический диалог России и Турции развивается на всех уровнях, несмотря на сложности международной повестки. "Россия очень ценит взвешенную, сбалансированную политику Турции", — отметила Матвиенко. По словам спикера СФ, верхняя палата российского парламента "заинтересована в наращивании взаимодействия с турецкими коллегами, чтобы оно соответствовало контактам на высшем политическом уровне".

Председатель Совфеда призвала турецкого коллегу активизировать деятельность Комиссии высокого уровня, регламент работы которой был подписан в Москве в 2019 году, однако ни одного заседания пока не состоялось.

Матвиенко также высоко оценила межрегиональное взаимодействие двух стран.