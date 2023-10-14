ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден несет ответственность за глобальную нестабильность, приближение экономического кризиса и третьей мировой войны, считает член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В США рассказали, как Украина подставит Байдена

"Администрация Байдена своими политиками несет ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", — написала она на своей странице в соцсети Х и добавила, что его действия привели США не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису.

По ее словам, обнаруживаются "значительные свидетельства коррупции, совершенные Джо Байденом и членами семьи, которые означают, что он скомпрометирован иностранными государствами".