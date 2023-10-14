2023-10-14T17:39:00+03:00
2023-10-14T17:41:20+03:00
2023-10-14T17:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231014/841983934.html
Конгрессвуман указала на вину Байдена в мировой нестабильности
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден несет ответственность за глобальную нестабильность, приближение экономического кризиса и третьей мировой войны, считает член палаты представителей... ПРАЙМ, 14.10.2023
общество , экономика, новости, сша, джо байден, экономический кризис, мировая нестабильность
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889844.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889844.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889843.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889843.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889831.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/98/841889831.jpg
https://1prime.ru/finance/20231009/841929604.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден несет ответственность за глобальную нестабильность, приближение экономического кризиса и третьей мировой войны, считает член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Администрация Байдена своими политиками несет ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", — написала она на своей странице в соцсети Х и добавила, что его действия привели США не только к кризису национальной безопасности, но и приближающемуся экономическому кризису.
По ее словам, обнаруживаются "значительные свидетельства коррупции, совершенные Джо Байденом и членами семьи, которые означают, что он скомпрометирован иностранными государствами".