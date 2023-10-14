МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Польское правительство объявило о полной энергетической независимости от России, но умолчало о цене, которую теперь платят жители страны, и о перебоях в поставках топлива на АЗС, пишет польское издание NDP.

Варшава столкнулась со многими проблемами ради отказа от российских энергоресурсов: инфляция, напряженность на сырьевых и энергетических рынках, спад промышленного производства и девальвация национальной валюты. Однако, как считает NDP, самая главная из них — высокие цены на энергоресурсы.

"Интересно, что наша правящая партия, желая решить проблему нехватки нефти, начала импортировать ее из Западной Африки, Америки, Средиземноморья, Персидского залива, Мексики и Северного моря. Вот только о том, что сырье из этих стран в силу особенностей технологии его добычи и транспортных затрат значительно дороже российской и даже арабской нефти, конечно же, не упоминается", — пишет автор материала.

Он добавляет, что нехватку "черного золота" польские власти решили повышением налогов.

Что касается перебоев в поставках топлива на АЗС, автор объясняет это тем, что контракт с британским концерном покрывает лишь 15 процентов потребностей Orlen.

"Стоит также отметить, что после обретения этой самой независимости, которой так гордится "Право и справедливость" (ПиС), начались перебои в поставках топлива на АЗС. Хотя от концерна Orlen никаких заявлений о недостатках сырья для его производства не было. Наоборот! Его глава Даниэль Обайтек все время утверждает, что отказ от российской нефти никак не повлияет на ситуацию с топливом в Польше!" — пишет автор статьи.

NDP подчеркивает, что на самом деле Orlen не перестал закупать "черное золото" из России. Сейчас он заказывает его у США за двойную цену.

"С большой долей уверенности можно прогнозировать, что за действия ПиС и группы Orlen, взявших курс на "энергетическую независимость от России", заплатят в итоге простые поляки, — полагает издание.

Что вполне в духе государственных польских компаний, заключает автор.

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