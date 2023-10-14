МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вследствие неодобрительных заявлений Владимира Зеленского касаемо эмбарго Варшавы на ввоз украинского зерна, поляки могут проголосовать за партии, которые не поддерживают финансовую помощь Киеву, пишет Myśl Polska. Польша заявила об энергетической независимости от России. Но что-то скрыла

Издание указывает, что недовольство Зеленского на Генассамблеи ООН запретом некоторых стран на импорт украинского зерна оскорбило жителей Польши.

"Украинцы не считаются не только с польскими интересами, но даже с репутацией Польши и чувствами поляков", — пишет автор материала.

Автор напоминает, что правящая партия "Право и справедливость" поддерживала политику открытого общеевропейского рынка для украинских сельхозпроизводителей не с 2022 года, а с момента вступления в силу положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2016 году.

Однако сейчас, отмечает Myśl Polska, негативные последствия данной позиции ощущают на себе польские фермеры.

"Ощущают настолько, что их наконец-то почувствовала и ПиС, увидев результаты последних опросов общественного мнения", — сообщает автор статьи.

Анджей Дуба в ответ на высказывания Зеленского объявил, что вынужден заботиться об интересах своей страны, в противном случае он не сможет больше помогать Украине.

Зеленский предпочел сконцентрироваться на отношениях с США и поиску места в Евросоюзе за счет выстраивания отношений с Германией, но даже и не подумал поблагодарить Польшу за то, что та всегда ее поддерживала, заключает польское издание.

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