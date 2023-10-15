МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко. Путин оценил текущее состояние российской экономики

"Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран. МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется", — цитирует Силуанова пресс-служба министерства.

Глава Минфина РФ принял участие в собрании в качестве управляющего от России в МВФ.

Среди основных рисков он назвал также продолжающуюся фрагментацию мировой экономики — количество вводимых вредоносных торговых ограничений с мирового финансового кризиса 2008 года увеличилось практически в десять раз.

"МВФ следует взяться за проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику и предложив конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров", — отметил министр в своем выступлении.

Участники заседания отметили, что восстановление мировой экономики остаётся неустойчивым. По прогнозу МВФ, в 2023 году прирост мирового ВВП составит 3%, что существенно ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия (3,8%). Инфляция останется на повышенном уровне в обозримой перспективе (6,8% в 2023 году со снижением до 4% к 2026 году), а уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90%.

Управляющие в очередной раз не смогли согласовать совместное коммюнике — по итогам заседания будет выпущено заявление испанского председателя в МВФК, говорится в сообщении.