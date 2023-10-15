МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Главы центробанков и министерств финансов "большой двадцатки" на встрече в Марокко впервые за полтора года пришли к общему видению проблем мировой экономики — участникам годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка удалось принять совместное коммюнике, чего им не удавалось с февраля 2022 года, сообщает Минфин РФ. Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики

"Члены "двадцатки" указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация", — говорится в сообщении.

"Участники встречи сошлись во мнении, что для стабилизации текущей экономической ситуации необходимо обеспечить ценовую стабильность и повысить фискальную дисциплину. Для обеспечения долгосрочного развития также важно продолжить проведение структурных реформ", — отмечает Минфин РФ.

"В условиях исчерпания потенциала восстановления мировой экономики, высокой инфляции и рисков долговой устойчивости есть потребность в координации бюджетных и монетарных политик странами "двадцатки", – заявил Антон Силуанов в своем выступлении на заключительном заседании финансовой "двадцатки".

"Необходимо принятие четких целей и ориентиров в области бюджетной политики на глобальном уровне для контроля за госдолгом и монетарными факторами", — подчеркнул он.

Большое внимание участники встречи уделяли рискам для глобальной системы финансовой безопасности, реформированию международной финансовой архитектуры, а также обсуждению последствий фрагментации мировой экономики.

Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "группы 20" состоится в феврале 2024 году в рамках председательства Бразилии.