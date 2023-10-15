МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Главы центробанков и министерств финансов "большой двадцатки" на встрече в Марокко впервые за полтора года пришли к общему видению проблем мировой экономики — участникам годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка удалось принять совместное коммюнике, чего им не удавалось с февраля 2022 года, сообщает Минфин РФ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики

"Члены "двадцатки" указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация", — говорится в сообщении.

"Участники встречи сошлись во мнении, что для стабилизации текущей экономической ситуации необходимо обеспечить ценовую стабильность и повысить фискальную дисциплину. Для обеспечения долгосрочного развития также важно продолжить проведение структурных реформ", — отмечает Минфин РФ.

"В условиях исчерпания потенциала восстановления мировой экономики, высокой инфляции и рисков долговой устойчивости есть потребность в координации бюджетных и монетарных политик странами "двадцатки", – заявил Антон Силуанов в своем выступлении на заключительном заседании финансовой "двадцатки".

"Необходимо принятие четких целей и ориентиров в области бюджетной политики на глобальном уровне для контроля за госдолгом и монетарными факторами", — подчеркнул он.

Большое внимание участники встречи уделяли рискам для глобальной системы финансовой безопасности, реформированию международной финансовой архитектуры, а также обсуждению последствий фрагментации мировой экономики.

Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "группы 20" состоится в феврале 2024 году в рамках председательства Бразилии.