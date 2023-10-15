МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Запад уничтожает Украину, не жалея денег, считает экс-премьер страны Николай Азаров. Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин

Он рассказал, как в 2013 году на Украине подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику страны перед вступлением в ЕС ей потребуется 160 миллиардов долларов.

"Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности — то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард", — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что при этом Запад потратил те же 160 миллиардов долларов за год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".

Азаров констатировал, что "на уничтожение Украины им никаких денег не жалко".

"Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?", — отметил Азаров.