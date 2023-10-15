МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Предложение частных кредиторов Шри-Ланки о реструктуризации зарубежного долга на сумму 12 миллиардов долларов включает новый тип облигаций, призванных облегчить выплаты в случае будущего экономического давления, передает издание Ada Derana. Шри-Ланка достигла соглашения с китайским банком об урегулировании долга

Выдвинутое предложение предусматривает выпуск обычных суверенных облигаций, а также так называемых макросвязанных облигаций, которые автоматически снизят купонные выплаты, начиная с 2027 года, если Шри-Ланка не сможет достичь ряда экономических целей, связанных с ее программой Международного валютного фонда.

Это предложение станет решающим шагом для Шри-Ланки, которая, согласно условиям помощи МВФ в размере 2,9 миллиарда долларов, полученной в марте, должна предоставить гарантии реструктуризации долга от держателей облигаций и ключевых двусторонних кредиторов, включая Китай, Японию и Индию.

По словам источника, это будет первый случай, когда такие облигации будут использоваться при реструктуризации долга.

Шри-Ланка столкнулась с первым дефолтом по внешнему долгу в мае 2022 года после того, как острая нехватка долларов спровоцировала худший финансовый кризис со времени обретения независимости от Великобритании в 1948 году.

Предложение по реструктуризации основано на параметрах анализа устойчивости долга, который МВФ провел, когда согласовывал программу для пострадавшей экономики Шри-Ланки.