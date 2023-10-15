Председатель Динь Хюэ: экономика России выдержала санкции и обогнала немецкую
ХАНОЙ, 15 окт — ПРАЙМ. Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством президента Владимира Путина. Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию", — подчеркнул Выонг Динь Хюэ.
Спикер парламента Вьетнама отметил, что республика выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям.
Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом, спикер парламента Вьетнама принял приглашение.
Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.
В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.
Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.
В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20231015/841987179.html