ХАНОЙ, 15 окт — ПРАЙМ. Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Санкциям вопреки. Экономика России удивляет европейцев

"Мы рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством президента Владимира Путина. Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию", — подчеркнул Выонг Динь Хюэ.

Спикер парламента Вьетнама отметил, что республика выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям.

Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом, спикер парламента Вьетнама принял приглашение.

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.