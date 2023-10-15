МИНСК, 15 окт — ПРАЙМ. В 2024 году Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, считает генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. В Белоруссии оценили минимизацию последствий западных санкций

"Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации", — сказал он в интервью, опубликованном Youtube-канале Первого канала белорусского радио.

Мина пояснил, что время, нужное для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу меморандума о взаимопонимании, варьируется в зависимости от ситуации в каждом из государств-членов, зависит от завершения юридических процедур. "Согласно порядку приема новых членов следующим шагом должна стать ратификация указанного документа Республикой Беларусь. Заявитель присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и еще ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС", — отметил генсек.

По словам Мина, параллельно идет выполнение внутригосударственных процедур в государствах-членах организации, секретариат ШОС уже начал получать уведомления от членов о завершении процессов, необходимых для вступления меморандума в силу. "Как только последнее уведомление поступит в секретариат, Беларусь сможет ратифицировать вторую часть договоров", — добавил он.

В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.